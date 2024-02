Veiga é vetado no aquecimento e vira desfalque de última hora para o Palmeiras no Derby

O Palmeiras ganhou um desfalque de última hora para o clássico contra o Corinthians. O meia Raphael Veiga, em tratamento de uma infecção ocular, foi vetado no aquecimento e virou baixa para o Verdão.

Com isso, Jhon Jhon ocupará a vaga do camisa 23 no banco de reservas. Para o clássico, Abel Ferreira escalou o time com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Veiga já havia sido desfalque do Palmeiras no duelo no meio de semana contra o São Bernardo, quando a equipe venceu por 1 a 0, fora de casa. Antes disso, contra o Santo André, o jogador ficou no banco de reservas, mas não foi utilizado.

O resumo do nosso aquecimento. Estamos prontos para o Derby ?#AvantiPalestra #PALxCOR pic.twitter.com/kgKerZXiVv ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 18, 2024

A Gazeta Esportiva apurou que a infecção está controlada, mas ainda causa sensibilidade na visão do jogador, e por isso foi cortado do clássico. Nessa temporada, Veiga disputou cinco jogos e marcou quatro gols.

Além dele, seguem desfalcando o Palmeiras os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e o lateral direito Mayke, com lesão na coxa direita.

A bola rola para o Derby às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista.