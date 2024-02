Torcida do Corinthians encara tempestade para embalar o time no Dérbi; veja

Torcedores do Corinthians encararam uma tempestade para embalar o time na saída do CT Joaquim Grava para o Dérbi contra o Palmeiras, às 18h, na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Paulistão.

As imagens da festa da torcida e da saída do ônibus do Timão logo ganharam as redes sociais. Além da forte chuva, é possível ver que a delegação corintiana passou alguns minutos parada em frente ao CT.

O Corinthians não derrota o Palmeiras há seis jogos, tendo vencido apenas um dos últimos 11 clássicos, em 2021, ainda sob o comando de Sylvinho.

Confira a saída do ônibus do Corinthians

Foi assim a saída do ônibus Corinthians do CT Joaquim Grava indo para a Arena Barueri. #MeuTimão



@segueovictinho/@MeuTimao pic.twitter.com/tD9nsfgtWC -- Beatriz Zoccoler (@beatrizoccoler) February 18, 2024