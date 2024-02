Solidez defensiva do Flamengo sob o comando de Tite chama atenção

Invicto no Campeonato Carioca, o Flamengo de Tite vem se mostrando um time sólido. A virtude chama atenção neste começo de temporada. Até aqui, o Rubro-Negro sofreu apenas um gol no torneio, ainda com a equipe alternativa.

O Flamengo só foi vazado no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Estadual. Na ocasião, como o elenco principal fazia a pré-temporada nos Estados Unidos, o Rubro-Negro utilizou um time basicamente de jovens, sob o comando de Mário Jorge.

Com Tite, o Flamengo disputou seis jogos pelo Cariocão e ainda não levou gol, inclusive nos clássicos contra Vasco (0 x 0) e Botafogo (1 x 0).

Confira algumas imagens da atividade deste domingo (18), no Ninho do Urubu!???#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/Q74C6mvOnz ? Flamengo (@Flamengo) February 18, 2024

"O professor Tite trabalha muito bem essa parte defensiva. Durante toda a semana, a gente vem trabalhando a pressão em bloco alto, bloco médio. Na linha baixa, também. Todo mundo já sabe o posicionamento que precisa fazer dentro de campo e facilita a ideia que ele mostra para a gente", declarou Pedro à FlaTV.

"Com certeza, todos se sentem confortáveis durante a partida. Quando o Flamengo está bem defensivamente, ofensivamente a gente sabe que vai criar oportunidade para fazer um gol. É continuar nesta pegada, neste crescimento, nesta evolução para chegar ao alto nível e conquistar tudo o que a gente tem pela frente", completou.

O invicto Flamengo volta a campo nesta terça-feira. O Rubro-Negro enfrenta o Boavista às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro precisa vencer para voltar à liderança do Estadual.