Rômulo brilha, Novorizontino vence Santos na Vila e pressiona São Paulo

O Novorizontino surpreendeu e derrotou o Santos por 2 a 1 em plena Vila Belmiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista neste domingo (18).

Neto Pessoa e Rômulo marcaram para o Novorizontino no primeiro tempo e Diego Pituca descontou para o Peixe na etapa final.

A derrota não afeta a posição do Santos, que tem 19 pontos e já garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo A. O próximo compromisso do Peixe é diante do São Bernardo, no próximo domingo (25), novamente na Vila Belmiro.

Com a vitória, o Novorizontino vai a 15 pontos, deixa o São Paulo para trás e assume a liderança do grupo D, com um jogo a mais que o Tricolor. O Tigre do Vale recebe o Água Santa no próximo sábado (24), às 16h.

O Novorizontino finaliza a primeira fase do Paulista sem perder para nenhum dos grandes que enfrentou: venceu Santos e Corinthians, ambos fora de casa, e empatou com o Palmeiras. Pode enfrentar o São Paulo nas quartas de final, caso ambos avancem à próxima fase pelo grupo D.

Como foi o jogo

O Santos começou pressionando, mas foi o Novorizontino que abriu o placar, com Neto Pessoa aos 13 minutos. Após saída em velocidade da defesa, Waguininho ganhou de Joaquim e a bola sobrou para Rômulo, que serviu o camisa 9 para marcar.

Depois de sofrer o gol, o Santos continuou controlando a posse de bola e pressionando o Novorizontino, mas pecava no terço final e não conseguia assustar Jordi.

Cada roubada de bola do Tigre do Vale era correria e tensão na Vila. A equipe de Eduardo Baptista recuperava a posse e acelerava com perigo rumo ao ataque, com direito a bola na trave.

Rômulo, que já se destacava na partida, ampliou o placar aos 39 do primeiro tempo. O camisa 10 dominou na área, Joaquim tentou cortar e acertou o próprio Rômulo, que emendou um chute forte para fazer 2 a 0.

O camisa 10, já acertado com o Palmeiras, brilhou: deu assistência, fez gol e criou muitas chances de perigo com passes para os companheiros de ataque.

O segundo tempo seguiu na mesma toada do primeiro: o Santos girava a bola no ataque, mas não conseguia levar perigo ao gol de Jordi. O Novorizontino, quando roubava a bola, acelerava e tentava definir o jogo.

A pressão surtiu efeito e Diego Pituca diminuiu o placar, aos 26 minutos do segundo tempo. Hayner cruzou na medida e o camisa 8 subiu sozinho para marcar.

Depois de fazer o gol, o Santos se empolgou e seguiu pressionando. Empurrado pela torcida, o Peixe buscava o empate a todo custo e seguiu criando chances, dando trabalho para Jordi.

Gols e destaques

Furou. Na primeira chegada do Santos no ataque, Felipe Jonatan bateu lateral na área, Joaquim desviou e João Schimdt pegou mascado.

Gol! Saída rápida do Tigre do Vale, Waguininho dividiu, a bola sobrou e Rômulo serviu Neto Pessoa, que bateu na saída de João Paulo.

Quase! Escanteio do Novorizontino, a bola desviou e Chico pegou forte, mas desequilibrado, e a bola saiu com perigo.

Na trave! Lindo passe de Rômulo para Waguininho, que chutou de carrinho e a bola explodiu na trave de João Paulo.

Golaço! O Novorizontino ampliou o placar com um belo gol de Rômulo. O camisa 10 dominou, a bola espirrou e ele emendou uma pancada para o fundo do gol.

Fora! Guilherme recebeu e experimentou de longe, em rara chegada do Santos no primeiro tempo. A bola subiu.

JP! Mais um contra-ataque do Tigre. Jordi ligou rápido com Rômulo, que saiu cara a cara e bateu rasteiro, para grande defesa de João Paulo.

Gol do Santos! Cruzamento de Hayner na cabeça do Pituca, que subiu sozinho e cabeceou para diminuir o placar para o Santos.

Pressão! Marcelinho acelerou na ponta e cruzou, Jordi subiu e desviou para escanteio.

Quase! Pituca ia fazendo um golaço na Vila. Dominou e bateu de chapa, buscando o ângulo. Jordi só olhou e a bola passou com muito perigo.

Na trave! Jogada rápida do Santos, Marcelino tabelou com Furch e o argentino serviu Nonato, que finalizou na trave de Jordi.

Ficha Técnica - Santos x Novorizontino - 9ª Rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: domingo, 18 de fevereiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Motivo: 9ª Rodada do Campeonato Paulista

Local: Vila Belmiro, Santos, SP

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Ítalo Magno Andrade

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Hayner (SAN); Waguininho, Chico, Rafael Donato, Paulo Vitor, Danilo Barcelos (NOV)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Neto Pessoa, Rômulo (NOV); Diego Pituca (SAN)

Santos: João Paulo; Aderlan (Hayner), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Nonato); João Schimdt, Diego Pituca e Willian Bigode (Marcelinho); Otero (Pedrinho), Guilherme e Morelos (Furch).

Novorizontino: Jordi; Rafael Donato, Chico, Renato Palm; Williean Lepo (Raul Prata), Willian Farias, Waguininho (João Afonso) e Danilo; Rômulo (Paulo Vitor), Marlon (Reverson) e Neto Pessoa (Jenison).