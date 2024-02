Santos x Novorizontino: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Do UOL, em Santos (SP)

Santos e Novorizontino se enfrentam hoje, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão na Cazé TV e Paulistão Play. O Placar UOL acompanhará tudo em tempo real.

O Peixe conseguiu a classificação para as semifinais da competição de forma antecipada e está com 19 pontos no Grupo A.

Já o time de Novo Horizonte está em segundo na tabela do Grupo D, com 12.

Prováveis escalações

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Otero; Pedrinho, Willian e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

NOVORIZONTINO: Airton; Luisão, Rafael Donato e Chico; Willean Lepo, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Reverson; Rodolfo e Neto Pessoa.

Santos x Novorizontino - 9ª rodada do Paulistão

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/hora: 18/02/2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Onde assistir: Paulistão Play, Cazé TV e Placar UOL.