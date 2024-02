Santos tem Felipe Jonatan e Morelos titulares contra o Novorizontino; confira escalação

O Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino, logo mais, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 16 horas (de Brasília) deste domingo (18), no gramado da Vila Belmiro.

Com alguns desfalques, o técnico Fábio Carille optou por manter a base da equipe que venceu o clássico contra o São Paulo, na última quarta-feira (14). As únicas alterações foram o retorno de Felipe Jonatan ao time, no lugar de Hayner, e a primeira oportunidade como titular de Alfredo Morelos na temporada. Ele entra na vaga de Pedrinho.

Assim, o Peixe vai a campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Guilherme, Willian Bigode e Morelos.

Para esta partida, Carille ainda não contará com Giuliano, que está em fase final de transição física após lesão muscular na panturrilha esquerda. Ele retorna aos trabalhos com o restante do elenco na segunda-feira (19), assim como Jorge, Zabala, Dodô e Jair, que estão sendo reinseridos gradualmente aos treinos.

Além disso, o meia Cazares, que segue tratamento de entorse no tornozelo esquerdo, o lateral Souza, que passa por processo de readequação muscular e reequilíbrio físico após lesão muscular na coxa esquerda, e o goleiro Rodrigo Falcão, com uma contusão grave no joelho, completam a lista de desfalques.

Por sua vez, o técnico Eduardo Baptista escalou o Novorizontino da seguinte maneira: Jordi; Rafael Donato, Renato Palm e Chico; Willean Lepo, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Waguininho e Neto Pessoa

Por fim, o Santos lidera o Grupo A do Estadual, com 19 pontos, e já está classificado às quartas de final. O Tigre, por sua vez, ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 12 unidades ? duas atrás do líder São Paulo.