Santos não vence o Novorizontino há quase sete anos; confira retrospecto

O Santos busca manter o embalo no Campeonato Paulista neste domingo (18), quando recebe o Novorizontino, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada. O Peixe, entretanto, não vence o rival de Novo Horizonte (SP) há quase sete anos.

A última vitória do Alvinegro Praiano sobre o Tigre foi no dia 29 de março de 2017. Na ocasião, o time da Baixada Santista triunfou por 3 a 1, no Estádio Urbano Caldeira, pela 12ª rodada do Paulistão daquele ano. Kayke (duas vezes) e Thiago Ribeiro marcaram os gols dos donos da casa na partida.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram mais cinco vezes, com quatro vitórias do Novorizontino e um empate, que aconteceu justamente no último encontro entre os clubes, em 2022. Há duas temporadas, Santos e Tigre igualavam em 2 a 2, na Vila, também pelo Estadual.

Como é bom saber que ??????? ??? ?????? no Alçapão! ? pic.twitter.com/2aR8IXPLCx ? Santos FC (@SantosFC) February 17, 2024

Santos perdeu quatro vezes seguidas para o Novorizontino

Antes disso, foram quatro derrotas seguidas do Peixe para o rival do interior, todas pelo Paulista. Em 2018, o duelo aconteceu em Novo Horizonte, e os donos da casa venceram por 2 a 1. No ano seguinte, o embate foi no Pacaembu, com mando do Santos, mas triunfo do Novorizontino, por 1 a 0.

Já em 2020, a equipe interiorana mandou o jogo diante do Alvinegro Praiano na Neo Química Arena e saiu vitoriosa por 3 a 2. Por fim, em 2021, novamente no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o time mandante venceu por 1 a 0.

Com isso, no recorte, o Peixe acumulou aproveitamento de apenas 22,2% (uma vitória, um empate e quatro derrotas), com oito gols marcados e dez sofridos. Em 2023, os times não se enfrentaram pois o Novorizontino estava na Série A2.

Vale destacar que, além do encontro deste domingo (18), Santos e Novorizontino se enfrentarão, ao menos, mais duas vezes na atual temporada, já que ambos os clubes figuram na Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes podem ainda duelar no mata-mata do Paulista.

Por fim, o Peixe lidera o Grupo A, com 19 pontos, e já está classificado para as quartas de final do Estadual. Por sua vez, o Tigre figura na segunda posição do Grupo D, com 12 unidades ? duas a menos que o líder São Paulo.