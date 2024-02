Rômulo exalta campanha do Novorizontino no Paulista e desconversa sobre acerto com Palmeiras

Neste domingo (18), o Novorizontino superou mais um gigante no Campeonato Paulista e assumiu a liderança do Grupo D, ultrapassando o São Paulo. Com uma assistência e um gol do meia Rômulo, o Tigre venceu o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Após o apito final, o camisa 10 exaltou a campanha do clube no Estadual.

"Agradecer não só por tudo que vem acontecendo, mas por toda a equipe, o que estamos fazendo nesse campeonato. Temos que ressaltar o trabalho de todo mundo, não é fácil o que estamos fazendo, trabalhamos todos os dias para chegar aqui e dar o nosso melhor. Graças a Deus, hoje saímos com a vitória. Esse troféu não é só meu, mas de todo o time", disse à CazéTV.

MAESTRO DO TIGRE!

Com um gol e uma assistência contra o Santos, Rômulo, do Novorizontino, foi escolhido como o Craque do Jogo!#CraqueDoJogo #Sportingbet #publi

Futuro reforço do Palmeiras, Rômulo desconversou sobre a sequência de sua carreira. O meio-campista disse que ainda não está acertado com o Verdão e que segue focado no Novorizontino. A expectativa é que ele se apresente ao time alviverde após o fim do Paulistão.

"Não tem nada certo ainda e também não fico me preocupando com isso. Estou atuando e focado no Novorizontino. Vou deixar para o clube e meu empresário conversarem e decidirem o melhor", completou.

Na próxima rodada, por fim, o Novorizontino encara o Água Santa, a partir das 16 horas (de Brasília) de sábado (24), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).