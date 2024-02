Real Madrid empata com Rayo Vallecano em jogo marcado por decisões do VAR

Rayo Vallecano e Real Madrid empataram em 1 a 1 neste domingo (18), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Vallecas.

Raúl de Tomás, para os donos da casa, e Joselu, para os visitantes, balançaram a rede.

Ambos os lances tiveram participação do VAR para serem validados.

O Real Madrid segue líder do Espanhol, com 62 pontos, seis a mais do que o Girona, que ainda joga na rodada.

O Rayo é o 14º, com 25 pontos.



Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com leve vantagem para o Rayo, empurrado pela torcida da casa.

Apesar disso, o Real Madrid encontrou o gol num contra-ataque.

Depois do embate do Rayo, a bola passou a ficar mais com os merengues, sempre mantendo a linha de defesa dos donos da casa atrás da linha do meio de campo.

Um destaque do jogo foi o VAR, que revisou ambos os lances de gol.



Lances importantes

0x1 - Gol do Real Madrid. Em contra-ataque, Valverde recebeu a bola no canto direito do ataque e cruzou para o meio da área. Joselu completou para o fundo da rede. O lance foi revisado e assinalado o gol aos 4 do primeiro tempo.

1x1 - Gol do Rayo Vallecano. Após a bola bater no braço de Camavinga, a arbitragem assinalou pênalti. Raúl de Tomás chamou a responsabilidade e mandou uma bomba no meio do gol, aos 26 do primeiro tempo.

Que defesa - Toni Kroos cobrou uma falta com muita força e categoria, no cantinho, mas o goleiro Dimitrievski fez a defesa aos 33 do segundo tempo.

Carvajal expulso - Após falta, o lateral-direito merengue deixou o braço no jogador do Rayo e recebeu seu segundo amarelo.

FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano 1 x 1 Real Madrid

Data: 18/02/2024

Local: Estádio Vallecas

Hora: 10h (de Brasília)

Cartões amarelos: Palazón (RAY), Balliu (RAY), Trejo (RAY), Camavinga (RMA), Raúl de Tomás (RAY), Carvajal (RMA, dois)

Cartões vermelhos: Carvajal (RMA, dois amarelos)

Gols: Joselu (RMA), aos 4' do 1º tempo (0-1); Raúl de Tomás (RAY), aos 26' do 1º tempo (1-1)

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejune e Espino; Trejo (Crespo), López (Pérez), Alvaro (Camello) e Valentin; Isi (De Frutos) e Raul de Tomás (Garcia). Técnico: Iñigo Pérez.

Real Madrid: Lunin; Vazquez (Carvajal), Tchouameni, Nacho e Fran Gracia; Camavinga (Kroos), Modric e Valverde; Vini Jr, Joselu e Brahim (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti.