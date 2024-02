"Pupilo" de César Sampaio, Igor Jesus encanta no Flamengo e ganha espaço

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve uma boa surpresa na vitória sobre o Bangu no Campeonato Carioca. Acionado como titular, Igor Jesus deu boa resposta, caiu nas graças da torcida e da comissão técnica de Tite, especialmente de César Sampaio. Ele tenta ser o novo representante da base a ter mais espaço no profissional.

O que aconteceu

O volante já vinha agradando durante os treinamentos. Na ausência de Pulgar, suspenso, foi a opção escolhida para substituir o chileno. Ele treina com o profissional de maneira definitiva desde o ano passado, mesmo descendo para alguns poucos jogos da base.

Tite deixou a cargo de César Sampaio falar sobre o jogador. O treinador gosta de dividir as funções no dia a dia e deixou o auxiliar mais ligado aos meio-campistas. "Quem está suficientemente habilitado de falar de número 5 está do meu lado", brincou Tite durante coletiva ao lado do companheiro de comissão.

O jovem não jogou na pré-temporada nos Estados Unidos. Ele viajou com o elenco, mas ficou se tratando depois de passar por uma artroscopia para uma lesão de menisco lateral. Mesmo assim, participou do dia a dia e da integração com os companheiros.

A lesão atrasou o processo de utilização dele previsto pela comissão. Igor vinha sendo uma das últimas opções no Fla. Erick Pulgar é o titular, mas Thiago Maia e Allan estavam à frente do jovem na disputa por vaga. Vale lembrar o chileno deve ser ausência nas Datas Fifa.

Internamente, a situação de Jesus foi comparada a de João Gomes. Com bom potencial, houve debate sobre emprestá-lo para ganhar rodagem ou deixar no elenco, mas, no fim, prevaleceu a decisão de permanecer com o jogador.

O Flamengo pagou R$ 42,849 milhões por Allan, que fez somente 17 jogos oficiais até o momento. O volante sofreu com lesões e atualmente passa por processo de reequilíbrio muscular. Portanto, nunca deu a resposta ao valor gasto. Já Thiago Maia está de saída para o Internacional.

Ficamos felizes pelo que ele apresentou hoje. Sabíamos do desafio que seria transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que nós chegamos, eu fiquei impressionado com ele, mas teve uma lesão que retardou um pouco esse início. Ele veio numa partida difícil fazendo uma função importante para nós. É o homem de referência para o setor defensivo e quem municia o setor ofensivo, tendo participação direta em um dos gols. Fez um grande jogo. Conseguiu reeditar o que vem mostrando nos treinos. Quem ganha é o Flamengo. Temos bons problemas no setor e isso fortalece bastante para o momento que vivemos e para o ano. É sempre bom ter reposições ou essa disputa leal por espaço César Sampaio

Tímido

Após o jogo em Sergipe, Igor Jesus agradeceu a todos do clube. Tímido e de poucas palavras, o jovem foi bastante elogiado internamente e pela torcida. Quem convive no dia a dia define o jogador como "na dele".

A família de Igor já se emocionou ao ver o garoto com a camisa do Flamengo. Em um clássico com o Botafogo, no ano passado, todos os familiares, que são de Goiânia, estavam presentes. A mãe dele passou mal quando o volante foi até a arquibancada ao final da partida.

Igor também é do time dos românticos. Após a final do Brasileirão sub-20 no ano passado, diante do Palmeiras, ele pediu a namorada em casamento depois de levantar a taça de campeão.

O volante de 20 anos chamou a atenção do Flamengo quando atuava no sub-17 do Goiás. Ele chegou ao clube para terminar a formação em 2020. Na base, se tornou um dos líderes e virou capitão da equipe.

Ele estreou ainda sob o comando de Paulo Sousa no Carioca de 2022. Depois, teve chances no Brasileirão e na Copa do Brasil. Na temporada seguinte, foi titular em alguns jogos com Vítor Pereira, mas foi "esquecido" por Jorge Sampaoli. Com Tite em 2023, foi relacionado apenas uma vez, mas nem saiu do banco.

Igor Jesus tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. O vínculo, que ia até o final deste ano, foi renovado no meio do ano passado.

