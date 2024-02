Problema para Carpini: São Paulo terá dois desfalques na zaga para jogo contra o Guarani

O São Paulo ganhou mais dois desfalques para o duelo contra o Guarani, seu próximo adversário no Paulista. Os zagueiros Arboleda e Diego Costa cumprirão suspensão e são baixas para o técnico Thiago Carpini.

Arboleda foi expulso durante o empate por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Estádio do Morumbis. O zagueiro recebeu o cartão vermelho do árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araujo após revisão do VAR por uma dividida com Talisson, que saía de cara para o gol. O jogador atuou em seis duelos do Tricolor em 2024, começando entre os onze iniciais em todas as oportunidades.

Enquanto isso, Diego Costa cumprirá suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Além de ser advertido diante do Bragantino, recebeu o cartão nos duelos contra Mirassol e Ponte Preta. O zagueiro de 24 anos foi titular em sete dos nove jogos do Tricolor na temporada.

Assim, esses dois se juntam à lista de desfalques do Tricolor, que conta com: Igor Vinícius (edema na coxa direita), Moreira (lesão na coxa direita) Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Nestor (cirurgia no joelho esquerdo) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito).

Sendo assim, Carpini deve ter Alan Franco e Ferraresi como dupla de zaga para o compromisso contra o Bugre. O treinador ainda tem a expectativa de contar com os retornos de Igor Vinícius, Wellington Rato e Lucas Moura.

A partida Guarani x São Paulo acontece próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), pela décima rodada do Estadual, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Tricolor tem 14 pontos e ocupa o primeiro lugar do Grupo D.