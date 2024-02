Presidente do Corinthians monitora Cacá e acredita na quitação da arena

Das tribunas da Neo Química Arena, Augusto Melo acompanhou na manhã deste domingo (18) a decisão da Supercopa. Satisfeito com o título do time feminino, o presidente confirmou interesse do clube pela contratação do zagueiro Cacá e avaliou positivamente recente encontro em Brasília para tratar da quitação da arena.

"O Cacá, existe um interesse. A gente está monitorando não só ele, como outro zagueiro também. Sempre temos uma, duas e até três opções. Deu errado em um, vamos no outro, porque todo atleta que a gente monitora é do tamanho do Corinthians e de acordo com as nossas necessidades", disse Augusto sobre o defensor do Athletico.

Com a chegada de um zagueiro para reforçar o elenco comandado pelo técnico António Oliveira, a tendência é que o ciclo de contratações seja encerrado. "Agora, nós vamos descansar um pouquinho, entrosar. A gente está com elenco bom", avaliou Augusto Melo.

Ainda no início de sua gestão, o presidente do Corinthians já contratou um total de 10 jogadores. O atacante Pedro Henrique, anunciado pelo clube na última sexta-feira após se destacar no Inter, tem 33 anos, idade inicialmente descartada por Augusto Melo para reforços.

"Sempre deixei claro que nunca iríamos contratar jogadores acima de 30 anos para compor elenco. Estamos trazendo atletas para serem titulares. Agora, se eles vão ser, é uma opção da comissão técnica. Sempre deixei claro que teríamos uma mescla de jogadores experientes, jogadores de base e aqueles que vamos buscar", explicou.

Além de reforçar o elenco, Augusto Melo pensa em formas para quitar a dívida pela Neo Química Arena. Na última quinta-feira, ele participou de reunião em Brasília com Carlos Vieira Fernandes, presidente da Caixa Econômica Federal, para tratar sobre o pagamento do financiamento do estádio.

"Foi uma conversa muito boa, para se apresentar. A gente está começando um novo projeto para que, realmente, possamos trabalhar e conseguir quitar a nossa arena. Mas nos moldes da lei, passando pela CGU, TCU. Uma coisa muito tranquila e segura", descreveu.