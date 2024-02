Portuguesa vence o Guarani e entra na zona de classificação do Paulistão

Neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista, a Portuguesa recebeu o Guarani e venceu por 1 a 0. O gol da vitória no Estádio do Canindé foi marcado por Giovanni Augusto.

Com a vitória, a Lusa assumiu a segunda colocação do Grupo A, agora com sete pontos, e está dentro da zona de classificação para a próxima fase do torneio. Já o time de Campinas continua na lanterna do Grupo B, com cinco pontos.

O próximo compromisso da Portuguesa está marcado para domingo, às 18h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão. O do Guarani será contra o São Paulo, no mesmo dia, horário e campeonato.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 49 minutos, Douglas Borel recebeu lançamento dentro da área, levou para a linha de fundo e foi derrubado por Hélder. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Giovanni Augusto bateu com segurança para abrir o placar.

A vida do Guarani complicou aos 35 minutos, quando Gustavo Talles arrancou pela direita e sofreu uma forte entrada de Heitor, que recebeu cartão vermelho após revisão do VAR. A Lusa não aproveitou a vantagem por muito tempo, já que, apenas três minutos depois, Denis puxou seu adversário, que estava em contra-ataque, e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso de campo.