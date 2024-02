Corinthians arranca empate contra Palmeiras com 2 a menos e zagueiro no gol

O Palmeiras dominou, abriu 2 a 0, mas o Corinthians buscou um empate épico na bacia das almas em Dérbi disputado neste domingo (18), na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Paulistão.

Endrick e Flaco López marcaram para o Verdão; Yuri Alberto e Rodrigo Garro empataram para o Timão. O Palmeiras foi melhor na maior parte do jogo, mas o Corinthians melhorou na reta final e buscou o empate de forma heroica, aos 54 minutos do segundo tempo.

O Alvinegro empatou com dois jogadores a menos e um zagueiro no gol. Com Cássio expulso no fim e o técnico António Oliveira sem alterações, Gustavo Henrique foi para o gol. E quando Garro empatou, com um golaço de falta do meio da rua, Yuri Alberto estava fora de campo, lesionado.

Com o resultado, o Palmeiras vai a 18 pontos, lidera com folgas o grupo B e segue muito perto da classificação às quartas de final. O time de Abel Ferreira é o único invicto na competição (cinco vitórias e três empates).

Já o Corinthians tem 10 pontos e continua na lanterna do grupo C, mas ainda sonha com a classificação. O líder Bragantino tem 15, a três rodadas do fim da fase de grupos.

Endrick inferniza e faz o 1º no Dérbi

Endrick azucrinou a zaga corintiana e marcou pela primeira vez contra o rival. O atacante de 17 anos fez de tudo um pouco: arrancou, deu caneta, finalizou, tomou amarelo, deixou Flaco López na cara do gol e marcou um golaço no fim do primeiro tempo. E só não fez outro logo em seguida porque parou em Cássio.

Clássico de estreias no Corinthians

O Timão estreou dois reforços no Dérbi: o atacante Pedro Henrique e o lateral Matheuzino. O primeiro entrou no lugar de Wesley no segundo tempo, enquanto o segundo substituiu Fagner no intervalo.

Como foi o jogo

O Palmeiras começou melhor que o Corinthians e criou boas oportunidades de gol nos primeiros minutos. Primeiro com Zé Rafael, e depois em passe de Endrick para Flaco López. Com três zagueiros e cinco homens no meio de campo, o time de Abel Ferreira dominou a posse de bola e dificultou a vida da equipe de António Oliveira, que não finalizou na meta rival na etapa inicial.

Muito dominante, o Verdão fez 1 a 0 com Endrick no fim do primeiro tempo. Em seguida, após mais uma grande jogada, o atacante quase ampliou, mas parou em boa defesa de Cássio. Pelo que foi o jogo, a derrota pelo placar mínimo ficou até barata para o Corinthians nos primeiros 45 minutos.

O roteiro do jogo seguiu o mesmo na etapa final: Palmeiras pressionando, Corinthians acuado. Marcos Rocha chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Após muita insistência, Flaco López ampliou de cabeça em cobrança de escanteio. Detalhe: ele marcou nos últimos seis jogos do Verdão.

Quando parecia que o placar estava encaminhado, tudo mudou: Yuri Alberto diminuiu no fim e Garro marcou um golaço de falta nos acréscimos. Foi o primeiro gol dele pelo Corinthians. Eufórica durante quase todo o Dérbi, a torcida do Verdão emudeceu. E quem fez a festa foram os jogadores do Timão.

Gols e lances importantes

Gómez é substituído. O capitão do Palmeiras foi substituído aos 12 minutos por lesão. Ele sofreu falta dura de Romero, tentou permanecer em campo, mas acabou deixando o gramado para a entrada do jovem Naves.

López desperdiça chance clara. O atacante palmeirense perdeu grande oportunidade cara a cara com Cássio aos 18 minutos. Após passe de Endrick, López tentou deslocar o goleiro corintiano e pegou mal na bola, que passou longe.

López tira tinta do travessão. Em mais uma jogada de Endrick, López quase abriu o placar para o Palmeiras aos 32 minutos. Ele recebeu em velocidade, balançou para cima da marcação e soltou a bomba de canhota. Por pouco.

Endrick faz 1 a 0 Aos 43, após muita pressão palmeirense, Endrick inaugurou o placar com um chutaço da entrada da área. Ele recebeu, driblou o marcador e soltou a bomba de canhota, rasteira, para vencer Cássio.

Marcos Rocha tem gol anulado. Aos 3 minutos do segundo tempo, Marcos Rocha marcou um golaço de canhota, mas o tento foi anulado por impedimento do lateral na origem da jogada.

Corinthians quase empata. O Timão teve boa chance de deixar tudo igual aos 8 minutos, com Fausto Vera. Ele arriscou de fora da área e forçou a primeira grande defesa de Weverton no Dérbi.

Flaco López faz 2 a 0. Aos 23 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o centroavante subiu mais alto que todo mundo e testou para o fundo da rede.

Yuri Alberto diminui. O Corinthians fez 2 a 1 com Yuri Alberto aos 41 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da linha de fundo, ele bateu firme para fazer 2 a 1.

Garro faz 2 a 2. De falta, no ângulo, aos 54 minutos, Garro deixou tudo igual em um empate histórico do Timão. Golaço!

Ficha Técnica

Palmeiras 2 x 2 Corinthians

Competição: Campeonato Paulista (9ª rodada)

Local: Arena Barueri, Barueri, SP

Data e hora: Domingo (18), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Martins e Alex Ang Ribeiro

Cartões amarelos: Romero e Gustavo Henrique (Corinthians); Gómez, Murilo, Endrick e López (Palmeiras)

Cartão vermelho: Cássio (Corinthians).

Gols: Endrick, aos 43 minutos do primeiro tempo; Flaco López, aos 23, e Yuri Alberto, aos 41, Garro, aos 54 minutos do segundo tempo.

Palmeiras: Weverton; Murilo, Luan, Gustavo Gómez (Naves); Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Fabinho) e Piquerez; Endrick (John John) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Cássio; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano (Hugo); Raniele, Fausto Vera (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Romero (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.