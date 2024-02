Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje (18), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar nos três pontos — e um para desconfiar dos comandados de Abel Ferreira.

Motivos para acreditar na vitória

Palmeiras está invicto na atual temporada. A equipe disputou oito partidas, com cinco vitórias e três empates.

Na era Abel Ferreira, o Palmeiras só perdeu um clássico para o Corinthians. Foram onze partidas, com seis vitórias, quatro empates e apenas um revés.

Boa fase de Flaco López. O atacante argentino deve ser titular contra o Corinthians e vive seu melhor momento desde que chegou ao Palmeiras: são 5 gols marcados em 7 partidas na atual temporada.

Motivos para desconfiar

Palmeiras longe do Allianz Parque. A casa do Alviverde foi interditada pela Federação Paulista há duas semanas pela baixa qualidade do gramado, e o Palmeiras terá que mandar o clássico com um público bem menor na Arena Barueri.

