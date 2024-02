Novo Hamburgo x Internacional: saiba onde assistir e prováveis escalações do jogo do Gaúchão

Neste domingo, o Internacional visita o Novo Hamburgo, a partir das 20 horas (de Brasília). O compromisso, válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, acontece no Estádio do Vale.

Onde assistir

O duelo terá transmissão do canal por assinatura SporTV e também do Premiere, no pay-per-view.

Situação na tabela

Novo Hamburgo: O Novo Hamburgo aparece na oitava colocação, com nove pontos somados após oito rodadas.

Internacional: Já o Inter é o atual líder da competição, com 19 pontos, e já garantiu vaga nas quartas de final do Gaúchão.

?? As primeiras palavras do novo reforço colorado ?? ? Conteúdo completo: https://t.co/xFW84L1C3T pic.twitter.com/ZGXKmUjvX3 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 16, 2024

Prováveis escalações

Novo Hamburgo: Lucas Maticoli; Anílson, Marcos, Felipe Santiago e Raí; Robson, Filipe Fraga, Erick Romão e Guilherme Garré; Anderson Tanque e Luam Parede.



Técnico: Edinho Rosa

Internacional: Anthoni; Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Maurício, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wanderson e Valencia.



Técnico: Eduardo Coudet

Arbitragem

Francisco Soares Dias ficará responsável por apitar o confronto. Lúcio Beiersdorf Flor e Luiz Paulo Duarte Rodrigues serão os assistentes.