Novo Hamburgo x Inter: saiba o horário e onde assistir ao jogo do Gaúcho

Imagem: Edu Andrade/Ag. Estado

Do UOL, em São Paulo

O duelo entre Novo Hamburgo e Inter será realizado hoje (18), às 20h (de Brasília), no Estádio do Vale, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Inter é o líder do Gaúchão, com 19 pontos somados. Ao todo, são seis vitórias, um empate e uma derrota.

O Novo Hamburgo ocupa a 8ª posição da tabela com nove pontos. São três empates, três derrota e duas vitórias

O Inter já está classificado para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Além disso, vem de quatro vitórias consecutivas.

Jogos de Hoje: veja agenda completa do dia e onde assistir

Novo Hamburgo x Inter -- Campeonato Gaúcho

Local: Estádio do Vale

Data e horário: 18 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

Transmissão: Premiere