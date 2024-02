No Paulistão, Palmeiras não é superado pelo Corinthians desde 2020

Palmeiras e Corinthians entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Verdão chega para o confronto com uma invencibilidade de quatro temporadas no clássico pelo Estadual.

A equipe comandada por Abel Ferreira tem um retrospecto extremamente positivo contra o Corinthians. O Verdão não é superado no Derby há seis jogos, desde 2021. Considerando jogos válidos pelo Paulistão, a invencibilidade é a mesma, porém dura um ano a mais.

Pelo Estadual, a sequência sem derrotas do Palmeiras no clássico começou na final da edição de 2020. Ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, as equipes empataram nos jogos de ida e volta, por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente. Nos pênaltis, o Verdão foi campeão.

Em 2021, o Derby voltou a terminar empatado, por 2 a 2, desta vez pela fase de grupos. No mesmo ano, o Alviverde venceu nas semifinais, na Neo Química Arena, por 2 a 0.

A fase de grupos da edição de 2022 do Campeonato Paulista também contou com um clássico entre Palmeiras e Corinthians. Desta vez no Allianz Parque, os donos da casa saíram vencedores, por 2 a 1. No ano seguinte, um novo empate. O Timão recebeu o Verdão em casa e o duelo terminou igualado em 2 a 2.

Em todas as competições, os palestrinos não perdem desde 2021. Desde então, foram três vitórias em 2022, uma pelo Paulista e duas pelo Brasileirão. Em 2023, o Palmeiras venceu uma vez e empatou duas.

Neste domingo, o Palmeiras chega como favorito. Além do retrospecto positivo, a equipe de Abel Ferreira é a única invicta no Paulistão e lidera o Grupo A com 17 pontos. O Corinthians, por outro lado, acabou de passar por uma troca de treinador e ocupa a lanterna do Grupo C, com nove.