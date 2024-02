No Derby, recém-chegado António Oliveira encara trabalho longevo de Abel Ferreira

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, que acontecerá neste domingo, pelo Campeonato Paulista, marcará também um duelo entre portugueses. Vivendo fases diferentes em sua carreira, os técnicos Abel Ferreira e António Oliveira vão se enfrentar pela primeira vez como rivais estaduais.

O Derby Paulista será disputado na Arena Barueri, a partir das 18h (de Brasília), pela nona rodada do Estadual. O Palmeiras chega para o confronto como a única equipe invicta na competição e ocupa a primeira colocação do Grupo B com 17 pontos. O Corinthians, por outro lado, luta para recuperar um início de ano conturbado e figura na lanterna do Grupo C, com apenas nove pontos.

Avisa lá que tá chegando o dia de Corinthians! ?? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/3LmEncGMbR ? Corinthians (@Corinthians) February 17, 2024

Abel Ferreira x António Oliveira

O Verdão chega como favorito para o clássico e muito disso passa pelo trabalho de Abel Ferreira. Depois de chegar ao Brasil, no final de 2020, como um treinador desconhecido, o português mudou o patamar do Palmeiras. Campeão de quase tudo que disputou, está a apenas um título de se tornar o técnico mais vencedor da história do clube, ao lado de Oswaldo Brandão.

Com um dos trabalhos mais consolidados do futebol brasileiro, Abel Ferreira não tem mais nada para provar. Diferente de seu adversário neste domingo, o português chega para o Derby comandando um elenco sólido e consistente. O Palmeiras é a única equipe invicta do Paulistão e dificilmente ficará de fora dos mata-matas.

O comandante do Verdão tem, ainda, muita experiência no Derby. Abel Ferreira enfrentou o Corinthians 11 vezes e perdeu apenas uma vez. Entre os resultados positivos, estão vitórias por 4 a 0, em 2021, e 3 a 0, no último clássico disputado na Arena Barueri, no ano seguinte.

Se Abel tem muito tempo de casa no Palmeiras, o oposto ocorre com António Oliveira no Corinthians. O profissional que dirigiu o Cuiabá na última temporada tem apenas dois jogos à beira do campo no Timão, tendo vencido ambos (Portuguesa e Botafogo-SP).

Apesar do pouco tempo no Alvinegro, António foi capaz de organizar minimamente a equipe e estabelecer um padrão de jogo inicial. Além disso, o treinador vem trabalhando para recuperar a confiança de jogadores que há pouco tempo estavam em baixa, como Maycon e Yuri Alberto.

Internamente, o Corinthians está mais "leve" com a chegada do português. Os atletas estão comprando a ideia do comandante, que faz questão de valorizar todo o elenco nas entrevistas coletivas e potencializar o conjunto.

O Derby deste domingo será o primeiro clássico de António como técnico do Corinthians. Apesar do pouco tempo de trabalho, existe a expectativa da equipe voltar a competir contra o maior rival e, quem sabe, vencer o Verdão depois de mais de dois anos de jejum.