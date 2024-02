'Não é pouca coisa', diz Garro sobre empate do Corinthians com dois a menos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O primeiro gol de Rodrigo Garro não poderia ser mais especial. De falta, aos 54 minutos do segundo tempo, salvando o Corinthians da derrota para o rival Palmeiras, com seu time com dois a menos e um zagueiro atuando de goleiro de forma improvisada.

Estou muito feliz. A minha felicidade se leva para a equipe. Pudemos empatar um jogo difícil, em um campo difícil. Quero mencionar minha família. Estou muito feliz por esse empate que tem um sabor de vitória, porque empatamos com dois a menos, e não é pouca coisa

Garro, à Record

Rodrigo Garro acredita que o Corinthians teve chances de vencer: "Estou contente pela equipe. Tivemos possibilidade para ganhar no começo, viemos para ganhar, mas sofremos dois gols. A verdade é que não perdemos e é importante seguir pontuando, e não perder um clássico que estava praticamente perdido. Jogando com dois a menos, conseguir o empate, é bom para a equipe".

Situação ainda é delicada. Apesar do empate heroico em 2 a 2, o Corinthians segue em situação delicada no Campeonato Paulista. A equipe continua na lanterna do Grupo C, com 10 pontos, faltando apenas três rodadas para terminar a primeira fase.