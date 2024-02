Namorada se declara a Del Nero e posta foto rara do casal: 'Te amo'

Namorada de Marco Polo Del Nero, a influenciadora e apresentadora Clara Brasil se declarou ao ex-presidente da CBF no Instagram.

"Te amo", escreveu Clara ao lado de duas fotos do casal. Nas imagens, ela aparece abraçada a Del Nero.

São raras as fotos do casal na rede social dela. Com mais de 500 publicações, Clara tem quase 400 mil seguidores.

Confira a declaração de Clara Brasil a Del Nero