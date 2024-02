Monaco é derrotado pelo Toulouse em casa e perde chance de assumir vice-liderança do Francês

O Monaco foi derrotado pelo Toulouse neste domingo, no Estádio Louis II, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês. Os visitantes conquistaram a vitória por 2 a 1, com gols de Sierro e Costa. Akliouche anotou o único tento dos donos da casa.

Com a derrota, o Monaco desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Francês. A equipe permanece na quarta posição com 38 pontos conquistados, mas pode ser ultrapassada pelo Stade Brest, que ainda joga na rodada.

A vitória é motivo de muita comemoração para o Toulouse. A equipe está na parte de baixo da tabela e briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. O resultado positivo colocou a equipe na 13ª colocação, com 23 pontos somados.

Os donos da casa voltam a campo no próximo domingo, contra o Lens, pelo Francês. Por sua vez, os visitantes têm compromisso válido pela Liga Europa, nesta quinta-feira, diante do Benfica.

No geral o confronto foi equilibrado, com boas oportunidades de gol para ambos os lados. Mesmo jogando em casa, o Monaco saiu atrás do marcador. Aos 41 minutos, Vicent Sierro acertou cobrança de falta e anotou o primeiro gol do Toulouse.

Precisando do resultado, o Monaco se lançou ao ataque no segundo tempo e, aos três minutos, empatou o duelo, com gol de Akliouche.

Após o gol de empate, a partida ficou aberta, e ambos os times desenvolveram chances de gol. Aos 25 minutos, o Toulouse voltou a frente do placar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Logan Costa balançou as redes para os visitantes pela segunda vez.

O Monaco ainda tentou chegar ao gol de empate nos minutos finais da partida. Todavia, o Toulouse soube se fechar bem e segurou o resultado, saindo de campo com os três pontos conquistados.