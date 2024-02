Milan toma goleada do Monza e fica 11 pontos atrás da líder Inter no Italiano

Na tarde deste domingo, Monza e Milan se enfrentaram no Stadio Brianteo, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Pessina, Dany Mota, Bondo e Maldini, o time da casa goleou. Giroud e Pulisic marcaram para a equipe visitante.

A vitória levou o Monza aos 33 pontos, ocupando a 11ª posição do Campeonato Italiano. Já os visitantes continuam com 52 pontos, na terceira colocação, 11 atrás da líder Inter de Milão.

O Monza volta a campo apenas no sábado, às 14h (de Brasília), contra a Salernitana, pelo Campeonato Italiano. O Milan, por sua vez, tem como próximo desafio o Rennes, na quinta-feira, às 14h45, pelo jogo de volta da primeira fase eliminatória da Liga Europa.

O Monza abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Duric foi derrubado, mas Dany Mota seguiu com a bola, invadiu a área e também acabou derrubado por Thiaw. Após revisão do VAR, o juiz assinalou a penalidade, convertida por Matteo Pessina.

A equipe da casa ampliou a vantagem aos 51, quando Colpani fez boa jogada pela direita e tocou no meio. Dany Mota limpou o marcador e chutou colocado para o fundo das redes.

Aos sete minutos da segunda etapa, Stefano Pioli, treinador do Milan, ganhou mais uma dor de cabeça: Jovic acabou expulso após ser flagrado pelo VAR agredindo um adversário.

Apesar de estar com um jogador a menos, os visitantes diminuíram o placar aos 19 minutos. Florenzi recebeu na direita e cruzou para área. Pulisic desviou de cabeça e Giroud se esticou todo para completar para o gol.

Aos 43, Pulisic recebeu dentro da área, encarou a marcação e chutou forte para empatar o duelo. Apenas dois minutos depois, Daniel Maldini foi se aproximando da área e deixou a bola com Warren Bondo, que acertou lindo chute colocado, no ângulo.

Nos acréscimos, aos 50, Maldini fechou o placar. Em contra-ataque, ele invadiu a área, fintou o marcador e mandou para o fundo das redes.

Confira outros resultados pelo Italiano neste domingo:

Lazio 1 x 2 Bologna



Empoli 1 x 1 Fiorentina



Udinese 1 x 1 Cagliari



Frosinone 0 x 3 Roma