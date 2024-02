McClung, da G-League, é bicampeão do torneio de enterradas da NBA

O sábado (17) de All-Star Weekend teve o contraste perfeito entre o pequeno e o grande.

Mac McClung saltou sobre Shaquille O'Neal, com um reverse, para conquistar o bicampeonato no torneio de enterradas.

McClung, que mais uma vez competiu como membro da G-League, no ano passado com o Delaware Blue Coats e desta vez com o Osceola Magic, recebeu 50 pontos (a nota máxima) na enterrada vencedora.

Ele se tornou o primeiro jogador desde Zach LaVine na temporada 2015-16 a repetir como campeão.

Questionado se tentará o tricampeonato, ele ficou indeciso: "Nunca digo nunca... É uma honra estar aqui."

Watch all 4 of Mac McClung's dunks, including his contest-winning perfect 5⃣0⃣



The back-to-back #ATTSlamDunk champion put on a SHOW 🤩 pic.twitter.com/YcTrNDMvwz -- NBA (@NBA) February 18, 2024

O segundo lugar ficou com Jaylen Brown, cuja primeira das duas enterradas na rodada final foi uma homenagem, vestindo a camisa do ensino médio de Terrance Clarke, o jovem de 19 anos nascido em Boston que faleceu em um acidente de carro três meses antes do draft de 2021.

Clarke foi draftado postumamente pela liga na primeira rodada.

Jaime Jaquez do Heat e Jacob Toppin, da Westchester Knicks G-League, foram eliminados na primeira rodada.