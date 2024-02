Marcelo Teixeira vê Santos em outra realidade, mas com os 'pés no chão'

O início de temporada do Santos tem agradado o presidente Marcelo Teixeira, que tomou posse no fim do ano passado e tem mandato válido pelo triênio 2024-2026. O mandatário já enxerga o Peixe em outra realidade com relação ao clube que caiu para a Série B em 2023, mas prefere conter a euforia e manter os pés no chão.

"O início da temporada já demonstra que o Santos tem uma outra realidade, uma nova fase que está sendo vivida. Não há nenhuma euforia, nenhum otimismo exagerado. Pelo contrário, nós estamos com os pés no chão, sabedores dos nossos limites em termos do reinício de um trabalho. Nós vamos recolocar o Santos em seu devido patamar", disse em entrevista ao Esporte Espetacular.

Santos, você é minha vida! Eu te amarei até morrer! 🤍🖤 pic.twitter.com/D2E2RSFbhi -- Santos FC (@SantosFC) February 18, 2024

Marcelo Teixeira assumiu a presidência do Peixe com grandes desafios a cumprir, como retornar à Série A do Campeonato Brasileiro e diminuir a crise financeira que o clube atravessa. Para isso, o empresário fechou novos patrocínios, diminuiu a folha salarial e promoveu grande reformulação no elenco.

Aos 59 anos, Marcelo Teixeira volta ao cargo de presidente do Santos após cumprir dois mandatos entre 1991 e 1993 e, posteriormente, 2000 e 2009. Durante suas gestões, o Peixe conquistou 12 títulos no profissional, somando masculino e feminino, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004 e a Libertadores feminina de 2009.

Com o objetivo de retornar à Copa do Brasil em 2025, o Alvinegro Praiano acumula seis vitórias, um empate e uma derrota no Campeonato Paulista. Com isso, lidera o Grupo A, com 19 pontos, e já está classificado às quartas de final do Estadual.

O Santos entra em campo logo mais, contra o Novorizontino, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola às 16 horas (de Brasília) deste domingo (18), no gramado da Vila Belmiro.