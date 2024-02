Jogadoras do Corinthians ‘tietam’ Ronaldo após título da Supercopa

As atletas do Corinthians feminino fizeram questão de tirar fotos e registrar o momento ao lado de Ronaldo, ex-jogador do Corinthians e atual CEO da SAF do Cruzeiro.

O que aconteceu

Ronaldo subiu no pódio para entregar as medalhas para as jogadoras dos dois times.

Com história no Corinthians, Ronaldo foi aclamado pelas Brabas, que levaram celulares para a comemoração do título e aproveitaram para a famosa selfie com o ídolo.

Ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o Fenômeno cumprimentou e posou para as fotos das atletas alvinegras.

Ronaldo atuou no Corinthians entre 2009 e 2011 e se aposentou do futebol no Parque São Jorge. O lendário camisa 9 conquistou o Paulista e a Copa do Brasil pelo clube, em 2009.

Veja o momento: