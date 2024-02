Internacional vira sobre o Novo Hamburgo e retoma liderança do Gaúcho

O Internacional dormiu na vice-liderança do Campeonato Gaúcho, mas voltou à ponta com uma vitória de virada contra o Novo Hamburgo neste domingo. Pela nona rodada, os colorados saíram atrás no Estádio do Vale, porém venceram por 3 a 1, com gols de Alan Patrick, Enner Valencia e Wanderson. Luam Parede marcou para os mandantes.

De volta à liderança, o Internacional, que tem 22 pontos, terá um confronto direto pela primeira colocação no clássico contra o Grêmio, vice com dois a menos. O primeiro Grenal de 2024 será no domingo, às 18h (de Brasília), no Beira-Rio.

#NHAXINT | 1-3 | 2T | 49' - ???????? ?? ????! ??? Com gols de Alan Patrick, Enner Valencia e Wanderson, o #ClubedoPovo virou a partida para cima do Novo Hamburgo e é o líder do Gauchão 2024! ? ? ?????, ??? ?????! ?? ? https://t.co/nuW2tV5j5C ?? pic.twitter.com/kW9QVpS9mI ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2024

O Novo Hamburgo ficou na nona posição, com nove pontos. Até o final da rodada, a equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Avenida, que joga na segunda-feira. Seu próximo compromisso será na próxima segunda-feira, dia 26, às 20h, contra o São José, no Estádio Passo D'Areia.

Os gols da virada

Com apenas 10 minutos de jogo, o Novo Hamburgo inaugurou o marcador no Estádio do Vale. Após um cruzamento pela direita, Luam Parede subiu sozinho entre os marcadores e desviou de cabeça para o canto inferior esquerdo.

A resposta do Internacional saiu aos 27. Enner Valencia dominou próximo da linha de fundo e tocou rasteiro para a chegada de Alan Patrick. Com uma finalização de primeira, o camisa 10 deixou tudo igual. Nos minutos finais, aos 43, Enner Valencia se destacou novamente. O equatoriano limpou o lance na entrada da área e soltou uma bomba na gaveta.

Em uma bela jogada coletiva, o Colorado ampliou a vantagem aos 10 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique tabelou com Valencia e invadiu a área. Com um cruzamento para trás, encontrou Wanderson livre na segunda trave. O atacante tocou de cabeça à queima-roupa.