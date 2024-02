Giro dos Estaduais: Vitória bate Bahia em clássico; Atlético-GO, Goiás e Criciúma também vencem

Neste domingo, entraram em campo tradicionais clubes do futebol brasileiro pelos seus respectivos estaduais. Em clássico marcado por viradas, o Vitória ganhou do Bahia. No Campeonato Goiano, o Goiás ganhou do Iporá e o Atlético-GO, diante da Jataiense, garantiu mais três pontos. No Catarinense, o Criciúma bateu o Inter de Lages.

Campeonato Baiano

Pela sétima rodada do Baiano, o Vitória recebeu o Bahia e ganhou por 3 a 2. Os mandantes abriram o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com Osvaldo. O Bahia conseguiu a virada ainda na primeira etapa. Thaciano marcou aos 16 minutos e Everton Ribeiro aumentou aos 42.

Na etapa complementar, aos 27 minutos, Rezende foi expulso, deixando o Bahia com 10. Três minutos depois, Osvaldo marcou o segundo do Vitória. Aos 37, para dar números finais ao clássico, Alerrandro anotou o terceiro dos mandantes. O Bahia ainda teve Jean Lucas expulso aos 43 minutos.

Campeonato Goiano

No estádio Estádio Hailé Pinheiro, em jogo válido pela 10ª rodada do Goiano, o Goiás venceu o Iporá por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado por Paulo Baya, aos 20 minutos da etapa complementar.

Em outro jogo pelo torneio estadual, o Atlético-GO fez 2 a 0 na Jataiense, como visitante. Aos 24 minutos do segundo tempo, Emiliano Rodríguez abriu o placar e, nos acréscimos, aos 48 minutos, Vagner Love fechou a conta.

Campeonato Catarinense

No Estádio Vidal Ramos Júnior, o Criciúma visitou o Inter de Lages pela nona rodada do Campeonato Catarinense e venceu pelo placar de 1 a 0. Eder marcou o gol do jogo, aos 29 minutos da etapa inicial. O resultado mantém a equipe visitante na liderança da competição, agora com 21 pontos.