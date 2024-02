Ex-São Paulo, Gabriel Sara brilha na segunda divisão da Inglaterra

O meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, é um dos principais destaques do Norwich City, modesto time da segunda divisão da Inglaterra. Segundo o Sofascore, o atleta já balançou as redes oito vezes e anotou dez assistências na atual temporada, se tornando o jogador com mais participações em gols do clube.

Neste sábado, Sara foi fundamental na vitória do Norwich City sobre o Cardiff, pela 33ª rodada da segunda divisão inglesa. O meia anotou um golaço ao acertar cobrança de falta com perfeição, assinando o quarto gol da equipe na goleada por 4 a 1.

Gabriel Sara lidera quase todos os quesitos do Norwich City na temporada. Além de ser o jogador com mais assistências, é o terceiro com o maior número de gols marcados. O ex-São Paulo é também o atleta com mais passes decisivos (98) e com a maior taxa de acerto nos cruzamentos (37%). Defensivamente, se destaca com 69 desarmes e 180 bolas recuperadas - segundo no elenco em ambos os quesitos.

Gabriel Sara pelo Norwich na temporada 23/24: ?? 38 jogos

?? 8 gols (3º)

?? 10 assistências (1º)

?? 18 participações em gols (1º)

? 98 passes decisivos (1º)

?? 37% acerto no cruzamento (1º)

? 69 desarmes (2º)

? 180 bolas recuperadas (2º)

? Nota Sofascore 7.52 (1º) ??? pic.twitter.com/43JkiEQUXa ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 17, 2024

O meia foi contratado pelo Norwich City em 2022. Desde que chegou ao clube inglês, Sara anotou 15 gols e 14 assistências em 81 oportunidades. Em números, a temporada atual é a melhor do atleta pelo clube europeu.

Gabriel Sara é formado nas categorias de base do Tricolor Paulista, onde chegou em 2013. Em 2017, fez sua estreia no profissional do clube, mas seu início apagado não agradou o torcedor. Todavia, em 202o, o meia se tornou um dos pilares do elenco são-paulino e foi peça importante no título do Campeonato Paulista de 2021.