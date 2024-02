Escalações: Botafogo tem titulares e estreia; Vasco mantém três zagueiros

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os técnicos Tiago Nunes e Ramón Díaz divulgaram suas escalações para o clássico de hoje (18), às 16h, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. O Botafogo terá titulares mesmo com o jogo da Libertadores durante a semana. Já o Vasco manteve o esquema com três zagueiros apesar dos desfalques de Medel e João Victor.

O que aconteceu

O Botafogo decidiu não poupar seus titulares. O Alvinegro tem um importantíssimo compromisso na próxima quarta-feira (21), na Bolívia, contra o Aurora, pelo jogo de ida da chamada "Pré-Libertadores", oficialmente conhecida como segunda fase da competição.

O uruguaio Damián Suárez fará sua estreia. O lateral direito foi apresentado oficialmente somente na última sexta-feira (16) e já estará em campo.

O Vasco terá Maicon e Rojas formando o trio de zaga com Léo. O técnico Ramón Díaz decidiu manter o esquema com três zagueiros mesmo com os desfalques de Medel e João Victor, que estão suspensos. Nos clássicos contra Flamengo e Fluminense, o Cruzmaltino não sofreu gols com esta formação.

O clássico de hoje é o chamado jogo de seis pontos. Isso porque o Botafogo está na quarta colocação, com 14 pontos, e o Vasco está em quinto, com 13. Avançam para as semifinais os quatro primeiros da Taça Guanabara.

Veja as escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Vasco: Léo Jardim; Rojas, Maicon e Léo; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.