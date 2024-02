Palmeiras não terá Veiga, e Corinthians põe trio no ataque; veja times

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o Dérbi deste domingo (18), às 18h, na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O Alviverde terá o desfalque de Raphael Veiga, enquanto o Alvinegro entra com um trio de ataque.

Abel Ferreira escalou assim o Verdão: Weverton; Murilo, Luan, Gustavo Gómez; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Piquerez; Endrick e Flaco López.

O Corinthians de António Oliveira vai a campo com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

O Palmeiras joga com três zagueiros e não terá Raphael Veiga. Na divulgação inicial da escalação, ele aparecia como opção entre os reservas, mas foi cortado durante o aquecimento devido a uma infecção ocular. John John o substituirá no banco. Veiga já havia desfalcado o time contra o São Bernardo, na última rodada, pelo mesmo motivo.

O Palmeiras lidera o grupo A com 17 pontos e põe um pé nas quartas de final se vencer o clássico. O atual bicampeão paulista é o único time invicto na competição, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos (tem uma partida a menos).

Já o Corinthians teve um início ruim, se recuperou com a chegada de António Oliveira, mas está na lanterna do grupo C, com 9 pontos. Assim, a vitória no Dérbi é fundamental para manter vivo o sonho da classificação.

Escalação do Palmeiras

Escalação do Corinthians