Era Abel Ferreira expõe abismo de eficiência entre Palmeiras e Corinthians

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Desde que Abel Ferreira desembarcou no Brasil, o Alviverde tem vários números que mostram uma eficiência maior que o rival no mesmo período.

Retrospecto favorável

Este será o 12º Dérbi de Abel Ferreira no comando do Palmeiras, e ele tem apenas uma derrota contra o maior rival.

Nos outros confrontos são seis vitórias e quatro empates.

No último duelo na Arena Barueri, palco deste fim de semana, o Palmeiras teve uma vitória fácil por 3 a 0. Veja o retrospecto:

18/01/21 - Palmeiras 4×0 Corinthians

03/03/21 - Corinthians 2×2 Palmeiras

16/05/21 - Corinthians 0x2 Palmeiras

12/06/21 - Palmeiras 1×1 Corinthians

25/09/21 - Corinthians 2×1 Palmeiras

17/03/22 - Palmeiras 2×1 Corinthians

23/04/22 - Palmeiras 3×0 Corinthians

13/08/22 - Corinthians 0x1 Palmeiras

16/02/23 - Corinthians 2x2 Palmeiras

29/04/23 - Palmeiras 2x1 Corinthians

03/09/23 - Corinthians 0x0 Palmeiras

Sequência de trabalho

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020 e segue no clube até hoje. Além disso, ele renovou o contrato no início da temporada e ficará no Alviverde pelo menos até o final de 2025.

No mesmo período, o Corinthians teve oito técnicos: Vagner Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e António Oliveira.

Número de contratações também mostra diferença

O Palmeiras passou a explorar mais a base, decidiu manter os pilares do elenco e só vai ao mercado para repor saídas eventuais. Desde a chegada de Abel foram feitas apenas 23 contratações.

Já o Corinthians não conseguiu manter os destaques em seu elenco como por exemplo o zagueiro Murillo, o atacante Róger Guedes, o zagueiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Gabriel Moscardo. Todos eles foram negociados rapidamente. No mesmo período, o Alvinegro anunciou 34 atletas.

Títulos

Abel Ferreira é o segundo técnico mais vitorioso da história do Palmeiras com 9 títulos. Está apenas a um de igual Osvaldo Brandão, que comandou o Verdão de 1945, 1947 a 1948, 1958 a 1960, 1971 a 1975 e 1980, e conquistou 10 taças.

Na 'era Abel' no futebol brasileiro, o Corinthians não conseguiu nenhuma taça. A equipe chegou à final da Copa do Brasil de 2022, mas perdeu nos pênaltis para o Flamengo.

