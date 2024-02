Em atuação apagada, Real Madrid empata com Rayo Vallecano e tropeça no Espanhol

O Real Madrid tropeçou no Campeonato Espanhol ao ficar no empate com o Rayo Vallecano, em 1 a 1. A partida, válida pela 25ª rodada da competição, aconteceu no Estádio de Vallecas, neste domingo. Joselu abriu o placar para os visitantes, e De Tomás igualou o marcador para os donos da casa.

O resultado não é bom para o Real Madrid, que pode ver a distância no topo da tabela diminuir ainda nesta rodada. A equipe de Ancelotti segue na liderança com 62 pontos, seis a menos que o Girona - que ainda joga na rodada.

O Rayo Vallecano, por sua vez, comemora o empate diante do líder. Os donos da casa ocupam a 15º posição com 25 pontos conquistados e buscam se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

O Real Madrid terá a semana toda para descansar, já que a equipe volta a campo apenas no próximo domingo, contra o Sevilla, pelo Espanhol. O Rayo Vallecano faz frente com o Girona, na próxima segunda-feira, pelo mesmo torneio.

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Real Madrid inaugurou o placar. Valverde encontrou Joselu livre na grande área, que bateu de primeira para vencer o goleiro adversário. Em um primeiro momento, o gol foi anulado devido à posição do espanhol. Todavia, foi validado após revisão do VAR.

O Rayo Vallecano não sentiu o gol marcado pelo Real Madrid e, aos 27 minutos, empatou o confronto. Em cobrança de pênalti, De Tomás deixou tudo igual para os donos da casa.

O ritmo equilibrado continuou na etapa final. As duas equipes se estranharam durante o segundo tempo e, já nos acréscimos, o lateral do Real Madrid, Carvajal, foi expulso após acertar uma cotovelada no adversário.

Mesmo com chances para ambos os lados, o empate persistiu no placar, e as equipes deixaram o gramado com um ponto conquistado.