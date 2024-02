Dupla brasileira do porto, Galeno e Evanilson exaltam Hulk: "Fez uma grande história"

Galeno e Evanilson, dupla brasileira de ataque do Porto, exaltaram a história de Hulk pela equipe portuguesa. Em entrevista divulgada pelo clube, que foi ao ar neste domingo, os atletas explicaram a importância do jogador do Atlético-MG para os brasileiros do time europeu.

Evanilson destacou a grandeza de Hulk pelo Porto, afirmando que a história do atleta no clube português motiva os demais jogadores brasileiros.

"O Hulk fez uma grande história no Porto, pelo grande jogador que é e pelos títulos que conquistou aqui. Isso foi muito importante pra gente, olhar o que ele fez ajuda", disse Evanilson.

Galeno, por sua vez, revelou que assistia os jogos do Porto há alguns anos justamente por conta do jogador do Atlético-MG.

"No passado eu acompanhava muito o Porto por causa do Hulk", disse.

Galeno ??? Evanilson ? Os segredos de uma amizade dentro e fora do campo#UCL ? #FCPAFC pic.twitter.com/QPoslI08Ni ? FC Porto (@FCPorto) February 18, 2024

Os jogadores também contaram um pouco sobre as dificuldades encontradas durante a luta para se tornarem profissionais.

"Passa até um filme na cabeça. Eu tive que abrir mão da minha família e dos meus amigos para ir ao Rio de Janeiro, em busca de realizar o sonho de ser jogador", contou Evanilson.

Galeno também afirmou que teve de abrir mão de determinadas coisas para realizar seu sonho: "Isso é muito difícil. Com 11 anos fui morar com meus irmãos em Brasília. Se não abrirmos mão de muita coisa, a gente não torna isso realidade. Temos que seguir o sonho de cada um. Inspiramos outras crianças para que elas pensem que podem chegar aqui".

Galeno e Evanilson entram em campo nesta quarta-feira, contra o Arsenal, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.