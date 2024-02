De virada, Minas supera Praia Clube no tie-break e conquista pentacampeonato Sul-Americano feminino

O Minas conquistou neste domingo seu quinto título do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino com uma vitória emocionante no tie-break contra o Praia Clube. Na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), a equipe da capital mineira chegou a ficar dois sets atrás, mas conseguiu buscar a virada e venceu o clássico por 3 a 2, com parciais de 24/26, 16/25, 25/19, 25/22 e 15/11.

Ambas as equipes garantiram uma vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro. A disputa deste domingo foi uma revanche da decisão do ano passado, em que o Praia Clube ficou com o título. Antes, o time do interior mineiro já havia vencido a Superliga, também enfrentando o Minas na final.

O Minas dominou os prêmios individuais do torneio. O grande destaque da final foi a experiente central Thaisa, que foi a maior pontuadora da partida, com 20 pontos. Apesar disso, a levantadora norte-americana Jenna Gray ficou com o troféu de melhor jogadora da decisão, enquanto a central Julia Kudiess foi eleita a melhor do Sul-Americano.

Horas antes, Sesi Bauru e Regatas Lima, do Peru, se enfrentaram pela disputa do terceiro lugar. A equipe brasileira ficou com a medalha de bronze com uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/15, 21/25 e 25/21.