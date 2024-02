Curry vence Sabrina Ionescu no desafio de 3 pontos do All-Star da NBA

Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, levou a melhor sobre Sabrina Ionescu, do New York Liberty, no inédito desafio dos 3 pontos do All-Star da NBA.

Ionescu fez 26 pontos, mas foi superada pelos 29 de Curry. Como prêmio, ele ganhou um cinturão no estilo UFC com símbolo do "GOAT" (maior de todos os tempos, na tradução livre do inglês).

Sabrina fez história no All-Star da WNBA do ano passado, quando acertou 25 das 27 bolas e somou 37 pontos da linha de três — recorde tanto no masculino como no feminino. Já Curry é considerado o maior arremessador do perímetro de todos os tempos.

Como curiosidade, Ionescu marcou os mesmos 26 pontos de Damian Lillard, que se sagrou bicampeão do torneio regular de 3 pontos. Descendente de romenos, ela nasceu na Califórnia. Na última temporada, Sabrina quebrou o recorde de bolas de 3 da WNBA.

Confira o desafio Curry x Ionescu

Curry recebe prêmio do desafio de 3