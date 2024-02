Cruzeiro supera Democrata e defende liderança do grupo no Mineiro

Depois de ser derrotado no clássico contra o América-MG, o Cruzeiro voltou a campo neste domingo (18) e reencontrou a vitória no Campeonato Mineiro. Pela sexta rodada, a Raposa visitou o Democrata, no Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares (MG), e venceu por 3 a 1, com gols de Juan Dinenno, Ivaldo e Rafael Elias. Pedro Oliveira marcou para os mandantes.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 13 pontos e defendeu sua liderança do Mineiro. Sua vantagem para o segundo colocado Tombense seguiu de apenas um ponto. A Raposa volta a campo na quarta-feira 21), às 19h15 (de Brasília), contra o Sousa-PB, pela primeira rodada da Copa do Brasil.

O Democrata, por outro lado, seguiu na lanterna do Grupo C, com quatro pontos. Faltando duas rodadas para o final da primeira fase, a equipe já não tem chances de se classificar para a próxima fase. Seu próximo compromisso será no sábado (24), às 16h, contra o Ipatinga.

Os gols do jogo

O Cruzeiro abriu o placar da partida com apenas 7 minutos de bola rolando. William cruzou da direita da grande área e encontrou Juan Dinenno, que subiu entre os zagueiros para cabecear.

Pouco depois, o Democrata conseguiu o empate. Aos 14, Pedro Oliveira foi lançado nas costas da defesa cruzeirense, invadiu a área e estufou as redes com uma batida cruzada.

Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, brilhou a estrela de Zé Ivaldo. O zagueiro recebeu na entrada da área e soltou o pé. A finalização chegou a bater na mão do goleiro adversário, mas morreu no canto esquerdo do Democrata.

O Cruzeiro deu números finais ao jogo nos últimos minutos. Aos 50, a Raposa armou um contra-ataque que terminou no pé de Rafael Elias. O atacante dominou na entrada da área e bateu com firmeza no canto esquerdo, 3 a 1.