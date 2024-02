Coritiba x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Coritiba e Athletico-PR entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, para mais um Atletiba. O confronto é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. As duas equipes vão protagonizar um verdadeiro jogo de seis pontos, já que ambas estão no topo da tabela.

ONDE ASSISTIR

O canal NSports (Youtube) fará a transmissão do confronto.

PONTUAÇÃO NA TABELA

Coritiba - 20 pontos em 9 jogos - iniciou a rodada na segunda posição

Athletico-PR - 21 pontos em 9 jogos - iniciou a rodada na primeira posição

ESCALAÇÕES

Coritiba

Pedro Morisco; Vini Paulista, Marcelo Benevenuto, Maurício Antônio e Jamerson; Andrey, Giovane Meurer, Matheus Bianqui e Matheus Frizzo; Éberth e Figueiredo.

Técnico: Guto Ferreira

Domingo o Verdão entra em campo pela 10° rodada do Campeonato Paranaense! Faça teu check-in e garanta lugar no clássico. É para lotar o Couto! ??#VamosCoxa#VemProCouto ? Rafael Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/54iP03vbXU ? Coritiba (@Coritiba) February 16, 2024

Athletico-PR

Bento (Leo Linck); Kaique Rocha, Thiago Heleno e Pedro Henrique; Erick, Hugo Moura, Cuello, Zapelli e Jader; Mastriani e Di Yorio.

Técnico: Juan Carlos Osorio

ARBITRAGEM

Lucas Paulo Torezin comandará a arbitragem do duelo, acompanhado dos assistentes Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos.