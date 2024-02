Corinthians x Cruzeiro: onde assistir final da Supercopa Feminina

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje (18), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela final da Supercopa Feminina.

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Corinthians garantiu a vaga na decisão após superar a Ferroviária por 2 a 0 na semifinal. Antes, a equipe paulista venceu o Inter por 4 a 2.

Já a equipe mineira alcançou a final com uma vitória por 3 a 0 sobre o Avaí/Kindermann. Antes, o Cruzeiro bateu o Real Brasília por 1 a 0.

O Corinthians busca o tricampeonato seguido da competição. A equipe alvinegra é a única campeã do torneio, que foi disputado pela primeira vez em 2022. No ano de estreia, as Brabas bateram o Grêmio por 1 a 0 na final, e em 2023 golearam o Flamengo por 4 a 1 na decisão.

Na única vez que disputou a competição, em 2022, o Cruzeiro não passou da primeira fase. O clube foi eliminado pelo Grêmio com derrota por 2 a 0.

Prováveis escalações:

Corinthians: Kemelli; Belinha, Tarciane, Mariza e Yasmim; Juliana, Vitória Yaya e Gabi Zanotti; Gabi Portilho; Jaque Ribeiro e Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

Cruzeiro: Taty Amaro; Limpia Fretes, Camila Ambrosio, Vitória Calhau e Ana Clara; Rafa Andrade; Gaby Soares, Maii Maii e Sandoval; Byanca Brasil e Marília. Técnico: Jonas Urias.



Corinthians x Cruzeiro -- Final da Supercopa Feminina

Data: 18 de fevereiro de 2024, às 10h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

