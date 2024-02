Confira onde assistir e possíveis escalações de Inter de Lages x Criciúma pelo Catarinense

No fim da tarde deste domingo, o Inter de Lages receberá o Criciúma no Estádio Vidal Ramos Júnior. A partida será válida pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense e começa às 17h.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da MB TV.

Posição na tabela

Inter de Lages: 8 pontos em 8 jogos - começou a rodada na 9ª posição



Criciúma: 18 pontos em 8 jogos - começou a rodada na 1ª posição

Possíveis escalações

Inter de Lages: César; Julio Ferrari, Caio Sena, Diogo Rangel e Gabriel Costa; Matheus Campos, Danilo Pires, Felipe Favero; Wesley, Venícius Cascais e Baianinho.



Técnico: Márcio Daniel dos Santos

Criciúma: Gustavo, Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Barcia, Meritão, Claudinho e Marquinhos Gabriel; Felipe Vizeu e Renato Kayzer.



Técnico: Aléssio Antunes



Arbitragem

A arbitragem será de Edson da Silva, com os auxiliares Eder Alexandre e Diogo Berndt.