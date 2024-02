Com dois a menos e Gustavo Henrique no gol, Corinthians busca empate contra o Palmeiras nos acréscimos

Neste domingo, o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Corinthians, na Arena Barueri, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Endrick e Flaco López anotaram os gols do Verdão no Derby, enquanto Yuri Alberto e Rodrigo Garro buscaram o empate para o Timão, quando tinha dois a menos em campo.

O Verdão agora volta a campo apenas no próximo sábado, quando enfrenta o Mirassol, novamente na Arena Barueri. A bola rola às 18 horas (de Brasília), pela décima rodada do Estadual. O Timão, por sua vez, duela com a Ponte Preta, no domingo, na Neo Química Arena, às 20 horas. Antes disso, a equipe alvinegra tem compromisso pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o Cianorte.

O jogo

O Palmeiras foi quem assustou a meta adversária pela primeira vez. Flaco foi lançado no ataque e tocou para o meio, encontrando Zé Rafael, que soltou uma pancada, mas para longe do gol de Cássio. Pouco depois, Flaco recuperou a posse de bola, viu o goleiro corinthiano adiantado, arriscou e acabou mandando por cima do alvo. O Corinthians chegou pela primeira vez aos dez minutos. Rodrigo Garro cobrou falta na área, Raniele tentou desvio e Aníbal afastou o perigo.

Abel Ferreira precisou fazer sua primeira modificação aos 13 da primeira etapa. O zagueiro ficou sentindo dores após dividida com Romero, minutos antes. Aos 17 minutos, Flaco López teve nova chance. O atacante recebeu de Endrick, avançou com espaço, mas finalizou para fora. Em seguida, o Timão ameaçou com Wesley, que cruzou na área e viu Naves afastar. Passados já 30 minutos, o Palmeiras voltou a assustar a meta do Corinthians. Endrick roubou a bola de Caetano e tocou para Flaco, que mandou perto do travessão.

Aos 34, Zé Rafael conseguiu chegar sozinho na área, chutou já sem ângulo e obrigou Cássio a defender. A resposta do Timão veio sem muito perigo, entretanto. Romero recebeu e acionou Yuri Alberto, que foi travado. Melhor no jogo, foi questão de tempo para o Palmeiras abrir o placar, o que aconteceu aos 44. Naves recuperou a bola no campo de ataque, abriu para Marcos Rocha, que tocou na entrada da área para Endrick. O camisa 9 se livrou da marcação de Fausto Vera e estufou a rede de Cássio, que tentou a defesa. Com a vantagem no placar, o Alviverde aumentou a pressão e ainda teve outra chance com Endrick, que, dessa vez, parou na defesa do goleiro.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com a mesma vontade que terminou o primeiro. Com três minutos, o Verdão balançou, com Marcos Rocha, que chutou colocado, mas o árbitro assinalou impedimento no lance. O Timão levou perigo aos oito minutos. Fausto Vera ficou com a sobra e finalizou da entrada da área, obrigando Weverton a defender. Em seguida, o camisa 5 arriscou mais uma vez e o goleiro palmeirense ficou com a bola.

Aos 19, Murilo conseguiu boa recuperação e acionou Endrick, que avançou e acabou finalizando por cima do gol do Corinthians. Em seguida, o camis a9 cruzou na área, a defesa do Timão não cortou, Piquerez arriscou e Matheuzinho cortou. E foi na cobrança de escanteio que o Verdão ampliou. Piquerez mandou na área e Flaco López, de cabeça, não perdoou, aos 23. Em seguida, Pedro Henrique recebeu livre e viu Weverton defender seu chute. Pouco depois, Yuri Alberto tentou o desviou após cruzamento na área e mandou para fora.

Por volta dos 40 minutos, Rony ganhou da marcação, avançou na área e sem conseguir concluir, tocou para Gabriel Menino, que bateu, livre, para defesa de Cássio. Quase que em seguida, o Corinthians conseguiu diminuir o prejuízo. Gustavo Silva fez boa jogada, cruzou na área e Yuri Alberto balançou a rede. Aos 44, Rony foi lançado no ataque, tentou encobrir Cássio, que saiu da área e parou o atacante com falta. O árbitro, portanto, o expulsou. Sem modificações a serem feitas, Gustavo Henrique foi para o gol. Na cobrança da falta, Piquerez mandou perto do travessão.

Já nos acréscimos, Murilo cometeu falta em Yuri Alberto e o atacante precisou deixar o campo. Na cobrança de falta, Rodrigo Garro mandou direto e empatou o jogo. Em um dos últimos lances, Raniele salvou o que seria o terceiro gol do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 2 CORINTHIANS

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)



Data: 18 de fevereiro de 2024, domingo



Horário: às 18h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro



VAR: Daiane Muniz dos Santos



Público: 29.647 torcedores



Renda: R$ 1.557.484, 00

Gols: Endrick, aos 44 minutos do 1ºT, e Flaco López, aos 23 minutos do 2ºT (Palmeiras); Yuri Alberto, aos 42 minutos do 2ºT, e Rodrigo Garro, aos 54 minutos do 2°T (Corinthians)



Cartões amarelos: Romero e Gustavo Henrique (Corinthians); Gustavo Gómez, Endrick, Flaco López e Murilo (Palmeiras)



Cartão vermelho: Cássio (Corinthians)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez (Naves), Luan e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Rios (Fabinho) e Piquerez; Endrick (Jhon Jhon) e Flaco López (Rony)



Técnico: Abel Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Matheus França), Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano (Hugo); Raniele, Fausto (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Romero (Gustavo Silva) e Yuri Alberto



Técnico: António Oliveira