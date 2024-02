Almeidismo: técnico sensação do Mineiro tem mestrado e foi do Corinthians

Tite, Abel Ferreira e Fernando Diniz iniciaram 2024 empilhando vitórias comandando Flamengo, Palmeiras e Fluminense, respectivamente, mas há um nome menos badalado que iniciou a temporada tão bem quanto os medalhões, mas em um clube menos badalado.

Almeidismo tá on!

Cauan de Almeida tem 35 anos e é técnico do América-MG desde o início do ano. Sob comando do paulista de São Bernardo do Campo, a equipe faz a melhor campanha do Campeonato Mineiro, desbancando até mesmo os dois rivais poderosos de Belo Horizonte: são cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

Os resultados não são nada modestos: entre as vitórias, estão duas goleadas (contra Pouso Alegre e Ipatinga) e um 2 a 0 atuando como visitante diante do Cruzeiro.

Outro detalhe positivo está na defesa, que foi vazada apenas uma vez na atual temporada — justamente contra o Ipatinga, em jogo que terminou 6 a 1 para o América-MG.

Renato Marques celebra gol do América-MG sobre o Cruzeiro em jogo do Campeonato Mineiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Mas quem é o técnico?

Cauan não é ex-jogador. Pelo contrário: ele é da nova safra de treinadores, considerados como "estudiosos" no mundo da bola.

Ele se formou em Educação Física em 2011 na Faculdade Pitágoras. Por lá, fez um estudo descritivo de jogadores de diferentes idades na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foi nessa época que o América-MG surgiu na vida de Cauan, que ganhou a chance de auxiliar equipes de base do elenco antes de trabalhar no Betim Futebol e no Betinense, ambos do município mineiro.

Entre 2013 e 2015, se especializou em futebol na Universidade Federal de Viçosa. Ele conciliou a nova rotina com os estudos das licenças de treinador da CBF.

O paulista queria mais e partiu para Portugal fazer mestrado e evoluir ainda mais sua formação acadêmica: estudou em Porto, virou mestre em "Treino de Alto Rendimento Esportivo" e auxiliou o Infesta, modesto clube da região.

Cauan voltou ao Brasil em 2016 e teve uma rápida passagem pelo Serranense antes de virar assistente, de fato, do sub-17 do América-MG. Neste período, também foi convocado para trabalhar ocasionalmente com a seleção brasileira da categoria.

Cauan de Almeida na época em que trabalhou no Inter Imagem: Ricardo Duarte / Inter

O serviço em Minas agradou, e ele foi promovido ao time principal quatro anos depois, passando a trabalhar com Lisca e atuando como interino da equipe.

A parceria com o técnico não ficou só em Belo Horizonte. Lisca levou o jovem para trabalhar no Vasco, mas a parceria não durou muito no Rio de Janeiro.

Ciente do potencial do "estudioso", o Inter contratou Cauan para formar a comissão fixa de Alexander Medina ainda em 2022.

Foi em Porto Alegre que ele conheceu Mano Menezes. O experiente treinador gostou do que viu do jovem e, ao acertar com o Corinthians, repetiu o gesto de Lisca e tirou o colega do time gaúcho.

No alvinegro, Cauan trabalhou só três meses antes de aceitar um velho-novo convite: o América-MG. Após o rebaixamento para a Série B, ainda em dezembro, o clube resolveu convidar o paulista para comandar a equipe principal. Por enquanto, o "Almeidismo" está mais do que correspondendo em Belo Horizonte...