Cássio é expulso, e G. Henrique termina dérbi como goleiro no Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro

O goleiro Cássio foi expulso no fim do segundo tempo e, como o Corinthians já havia feito todas as substituições, o Alvinegro terminou o clássico contra o Palmeiras com o zagueiro Gustavo Henrique no gol de maneira improvisada. Porém, numa reação heróica, com dois a menos e mesmo diante desta situação, o time do técnico António Oliveira arrancou um empate aos 54 minutos e o jogo terminou em 2 a 2.

O que aconteceu

Cássio recebeu vermelho por entrada dura em Rony. O lance aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando o atacante foi lançado, chegou mais rápido na bola que o goleiro e levou uma pancada do arqueiro do Corinthians.

Yuri Alberto pediu para ser goleiro. A comissão técnica e os jogadores fizeram uma pequena reunião para saber quem ia para o gol e o atacante Yuri Alberto se ofereceu. Porém, Gustavo Henrique foi escolhido por conta da altura.

Gol já com Gustavo Henrique no gol. O jogo se tornou histórico pelo fato do Corinthians ter feito o gol de empate, aos 54 minutos do segundo tempo, já com Gustavo Henrique como goleiro improvisado. O tento foi marcado de falta por Garro, para delírio dos corintianos.