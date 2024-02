Casares lamenta morte de Abílio Diniz: 'Uma das nossas maiores referências'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se pronunciou sobre a morte do empresário Abílio Diniz, que faleceu hoje aos 87 anos. Ele era tricolor fervoroso.

Casares afirmou que Abílio Diniz era uma das maiores referências do São Paulo. Em publicação em seu Instagram, o dirigente também se solidarizou com a família do antigo dono do Pão de Açúcar.

Descanse em paz, amigo e irmão Abílio. Você é uma das nossas maiores referências. Logo após a conquista da Copa do Brasil, tomamos um café na sua residência, onde era comum nos encontrarmos. Aqui na foto em setembro/24, quando entreguei a sua merecida medalha de CAMPEÃO da Copa do Brasil. Minhas condolências à esposa, família e amigos. Você viverá eternamente entre nós. O seu legado será celebrado sempre. Obrigado por tudo, querido amigo Abílio Diniz. Estaremos sempre juntos pelo São Paulo. Julio Casares, presidente do São Paulo

Confira a publicação de Casares