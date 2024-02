Carille prevê mais liberdade a Pituca e detalha opções para criação no Santos

A boa notícia para o torcedor do Santos na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, neste domingo (18), pelo Campeonato Paulista, foi a atuação de Diego Pituca. Mesmo atuando como um segundo homem de meio-campo, o capitão marcou o gol do Peixe em jogada que aparece na área como elemento surpresa.

O meio-campista recebeu elogios do técnico Fábio Carille na coletiva de imprensa depois do jogo. O treinador santista, inclusive, afirmou que a movimentação foi um pedido para o atleta durante o intervalo e declarou que Pituca terá cada vez mais liberdade para chegar à área adversária.

"Essa foi uma cobrança no intervalo. De ele ter um pouco mais de paciência, ficar entrelinhas, esperar para que o João, Gil e Joaquim levem essa bola até lá. Ele estava baixando para jogar e muitas vezes ficávamos com quatro ou cinco jogadores atrás de todos os dez ou onze jogadores do Novorizontino. Nossa criação falhou um pouco, ficou muito concentrada no Willian. No segundo tempo, ele esperou entrelinhas e, com isso, estava mais perto da área. É uma característica que gosto, um cara que 'anda campo', e ele vai ter essa liberdade para pisar cada vez mais dentro da área", disse.

"Vou falar do Pituca, mas poderia falar do grupo todo, que é muito bom. É um cara que acompanho desde o Botafogo de Ribeirão Preto antes de vir para o Santos. Depois, enfrentamos bastante, eu no Corinthians e ele aqui. Depois, lá no Japão, vi bastante durante um ano e meio. Já sabia desse perfil positivo dele, uma liderança quieta, mas importante pela atitude e comportamento. Estou muito feliz em trabalhar com ele", continuou.

As opções do Santos para o setor de criação

Apesar do bom jogo de Pituca, o Santos teve dificuldades para criar oportunidades de perigo na partida desta tarde. Sem Cazares e Giuliano, ainda lesionados, Carille já testou Nonato e Otero na função de armadores da equipe, mas parece ainda não ter encontrado a opção mais o agrade. O comandante alvinegro comentou sobre a situação e reforçou que "os caras pensantes" são a dupla machucada.

"Temos jogadores com características diferentes. O Nonato, que eu já testei ali, mas é um cara que gosta de vir de frente com a bola, não gosta de jogar de costas. Penso que o Willian, pelo jogo que fez contra o São Paulo e movimentação de hoje, pode, com treinamento, mais explicações e o grupo entender melhor como são as características dele, o Willian pode dar uma resposta melhor, junto com Morelos e Julio [Furch]. Os meias mesmo que temos no grupo hoje, os caras pensantes e que direcionam o jogo, são Cazares e Giuliano. O restante, temos que achar alternativas para o que vamos enfrentar contra os adversários", finalizou.

Mesmo com o revés, o Santos segue na liderança do Grupo A, com 19 pontos. O clube já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista.

Agora, o Peixe terá semana livre para descansar e trabalhar antes do próximo compromisso, contra o São Bernardo, às 11 horas (de Brasília) de domingo (25), no Morumbis.