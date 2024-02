Carille analisa derrota do Santos e não vê dupla de ataque como responsável

Neste domingo (18), o Santos teve bastante dificuldade e acabou derrotado pelo Novorizontino, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico Fábio Carille analisou a derrota do Peixe e apontou a escolha do time pelo jogo central como principal fator para o resultado negativo.

"No primeiro tempo, ficou um jogo um pouco sonolento. Era isso que eu esperava do Novorizontino, de jogar em cima do nosso erro, e erramos bastante. Pela vitória que eles tiveram contra o Corinthians, pensei que teriam a mesma proposta. E tiveram", disse.

"Começamos a forçar muito jogo por dentro, perdemos a paciência, forçamos a bola longa contra três zagueiros altos e bons na bola aérea, não fizemos o nosso jogo. No segundo tempo, com as substituições, ficamos um time mais agressivo, leve e talvez mais descansado. Alguns jogadores dando sinais que a sequência pesou nesse nono jogo, mas o saldo nesses jogos é positivo. É bom que a derrota aconteça em um momento que temos certa gordura para que possamos trabalhar e treinar cada vez mais", analisou.

Questionado se a opção pela dupla de ataque ? formada por Willian Bigode e Morelos ? foi uma das responsáveis pela desorganização da equipe no primeiro tempo, quando sofreu os gols, Carille respondeu de modo negativo. Para ele, os atacante não tiveram relação com a má atuação doa equipe, mas também a falta de concentração dos jogadores, resultado da desgastante sequência de jogos.

"Não penso que a questão de termos sofrido com o contra-ataque do Novorizontino tenha relação com os dois [Willian e Morelos atuando juntos]. Passa em fazermos um jogo mais seguro nessa zona de construção e não fazer o que o adversário esperava, que era jogar em cima do nosso erro. Nosso pensamento e atitudes não tinham a faísca acesa para disputar uma bola, correr para trás, já que era um time que infiltrava", declarou.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o São Bernardo no Morumbis. ? pic.twitter.com/6A3lIvPA2i ? Santos FC (@SantosFC) February 18, 2024

"Nosso time teria que estar mais concentrado no jogo, mas isso também vem do desgaste e da sequência, que tem sido muito boa, com saldo muito positivo. Vamos trabalhar e conscientizar todo o grupo do que precisamos fazer dentro de campo", completou Carille.

Mesmo com o revés, o Santos segue na liderança do Grupo A, com 19 pontos. O clube já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista.

Agora, o Peixe terá semana livre para descansar e trabalhar antes do próximo compromisso, contra o São Bernardo, às 11 horas (de Brasília) de domingo (25), no Morumbis.