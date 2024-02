Camarote do Corinthians tem vidro quebrado em Barueri, e Palmeiras registra boletim de ocorrência

O vidro do camarote onde os dirigentes do Corinthians ficaram durante o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, foi quebrado. O ato ocorreu durante o gol de empate do Timão com Rodrigo Garro, nos instantes finais do clássico. A diretoria do Verdão registrou Boletim de Ocorrência por conta do acontecimento, enquanto o Alvinegro trata o episódio como um "acidente" e alega que o vidro já estava trincado antes de ser quebrado.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que caíram estilhaços do vidro no braço de uma pessoa na arquibancada, mas que não houve qualquer ferimento grave. Ninguém procurou o ambulatório da Arena Barueri.

Há suspeita que o vidro teria sido quebrado por dirigentes do Corinthians, durante a comemoração do gol marcado por Garro. Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, registrou depoimento no Jecrim do estádio. O presidente Augusto Melo, em zona mista, negou que o diretor de futebol teria sido o autor do ato.

Palmeiras e Corinthians empataram em 2 a 2 na Arena Barueri. O Verdão abriu o placar com Endrick e Flaco López, e o Timão buscou o empate com Yuri Alberto e Rodrigo Garro.

Veja a nota oficial do Corinthians: