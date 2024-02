Calleri aponta necessidade de melhora no São Paulo e lamenta empate contra o Bragantino no fim: "É frustrante"

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, em jogo que teve emoção até o fim, no Estádio do Morumbis. O atacante Calleri, autor do segundo gol do Tricolor, lamentou o resultado e apontou necessidade de melhora na equipe.

"A gente fez um mau primeiro tempo, desorganizado, o Bragantino fez um bom planejamento de jogo. No segundo, conseguimos corrigir um pouco. Duas expulsões, alguns lances que poderiam sair o gol. A gente fez o resultado, você faz o dobro do trabalho vira e vai para casa sem a vitória, é frustrante", disse à TNT Sports.

"Precisamos trabalhar um pouco mais, vamos ter de arrumar tudo a partir de terça. O time do segundo tempo é o time que queremos ver. Precisamos melhorar para a final do Paulista, para o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Temos time para brigar, mas precisamos melhorar muito", seguiu.

O Bragantino abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com Thiago Borbas. O São Paulo buscou o empate e deixou tudo igual aos 41 do segundo tempo, quando Erick marcou. Depois, aos 47, Calleri fez o gol da virada. Contudo, o Massa Bruta buscou a igualdade e marcou o segundo aos 50, com Nacho.

"Gol sempre chega com trabalho. Poderia fazer mais, gostaria de fazer, mas o outro time também joga. Não é desculpa, mas tem muita gente nova no elenco, o Erick, o Ferreirinha, a gente vai se entendendo. Temos que trabalhar, uma semana longa, para engrenar. As coisas vão acontecer porque o grupo é bom", finalizou Calleri.

A equipe comandada por Thiago Carpini terá a semana livre para ajustar os detalhes. O Tricolor retorna a campo apenas no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando enfrenta o Guarani, pela décima rodada do Estadual. O clube tem 14 pontos e ocupa o primeiro lugar do Grupo D.