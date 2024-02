Brasileiro Yago Mateus celebra título da Copa da Sérvia: "Feliz por tudo que estou vivendo"

O Estrela Vermelha venceu o Partizan por 88 a 86 (55 a 38) na noite do último sábado e conquistou o tetracampeonato consecutivo da Copa da Sérvia. Assim, o brasileiro Yago Mateus levantou seu primeiro troféu com a camisa do time de de Belgrado e celebrou muito a conquista.

"Foi um jogo duro... Se pudesse escolher o roteiro da final, seria exatamente como foi. Duas torcidas fanáticas, um jogo muito difícil, decidido no detalhe. Estou bem por viver esse momento, feliz por tudo que estou vivendo aqui. Conseguindo uma grande evolução e coroar com o título é muito melhor. Que eu, o clube e todos da equipe possamos ganhar muitos títulos mais", declarou.

Uma reação espetacular dos visitantes no último quarto chegou a ameaçar a vitória do Estrela Vermelha, que entrou no último período com 16 pontos de vantagem. Yago colaborou com 13 pontos, quatro assistências e três rebotes em apenas 19 minutos em quadra. Ao final, a comemoração foi nos braços da torcida.

"É incrível! Desde o primeiro contato com eles, desde o momento que assinei, me mandam muitas mensagens. No começo, não foi nada fácil. O basquete é de um nível diferente, são jogadores diferentes. Precisei me adaptar e não estava muito bem. Mas continuaram me apoiando e, agora, estão me apoiando ainda mais. Gosto disso, gosto de ter os fãs do lado, me sinto mais feliz e confiante", afirmou.

Yago já está a caminho do Brasil para se apresentar à Seleção nesta segunda-feira, em São Paulo, para os treinos visando os dois jogos contra o Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025.

"A expectativa é a melhor possível. Estou ansioso e com saudade do Brasil. Esse é um ano importante, a começar pelos jogos contra o Paraguai, mas também pelo Pré-Olímpico que vem mais à frente, nosso maior objetivo. Vamos brigar pela vaga em Paris, confio muito no nosso grupo. Vamos fazer o nosso melhor e queremos começar o ano com bons resultados", declarou.