'Botamos tudo a perder': Abel admite sentimento de derrota no Dérbi

Abel Ferreira admitiu sentimento de derrota no Palmeiras após o empate por 2 a 2 contra Corinthians no Dérbi. O Verdão jogou melhor e abriu 2 a 0, mas tomou o empate aos 54 minutos do segundo tempo, quando o Timão tinha dois jogadores a menos em campo.

Abel destacou a falta de eficácia do Palmeiras, que desperdiçou chances claras de gol. Ele também reclamou dos gols "esquisitos" que o time tem sofrido e prometeu trabalhar ambos os fatores.

O que disse Abel Ferreira

Nós produzimos muito para o número de gols que deveríamos ter feito e não fizemos, mas o futebol é assim. Fizemos um jogo intenso, criamos muitas oportunidades, não deixamos o adversário respirar, lembro do Endrick contra o Cássio no final do primeiro tempo, tivemos chances com o Flaco Lopez, o futebol é mágico por isso mesmo, mas o sentimento é de derrota porque é um jogo que poderia ter acabado com outro resultado. Como sempre digo, a eficácia é muito importante.

Falta de eficácia

Poderíamos ter feito três ou quatro. Nosso volume foi muito superior, muito absurdo, não me lembro de um jogo com o Corinthians desde que estou aqui com esse volume, com essa intensidade, não deixar o adversário jogar, criar oportunidades flagrantes de gols. É mais um jogo sem perder, mas isso a mim não conta agora, porque merecíamos o resultado. Parabéns ao adversário que conseguiu fazer dois belíssimos gols.

'Botamos tudo a perder'

Nós tivemos muito volume para quantidade de gols que produzimos. Se olharmos os 87 minutos que fizemos, poderíamos ter feito três ou quatro. Não estou dizendo que não estamos criando, vamos aceitar o que foi o jogo e que aconteceu o que aconteceu. Vou tentar preparar minha equipe para esse tipo de situação, de cinco minutos finais. Eu vi 87 minutos de uma equipe fazer um futebol total, e depois em cinco minutos botamos tudo a perder, responsabilidade do treinador, dos jogadores. Para você ver como crescemos, quando o Palmeiras empata com o Corinthians o sentimento é de derrota. Para nosso adversário, o sentimento é de vitória e para nós é de derrota, em função de tudo que se passou.

Substituições foram corretas?

As substituições poderiam ter sido diferentes, poderiam ter sido outras. Nos gols que nós sofremos, o Yuri finalizou sem pressão, tem que ter pressão do zagueiro. E o segundo gol é o que é, tudo pode acontecer no futebol. Nós produzimos muito para o número de gols que deveríamos ter feito e não fizemos, mas o futebol é assim.

'Temos sofrido gols esquisitos'